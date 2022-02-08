Адвокат депутата сообщила, что ее подзащитный не успел доехать из Житомира, куда поехал за своим паспортом.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения в деле о злоупотреблении влиянием.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд должен был рассмотреть меру пресечения для него.

Адвокат Кузьминых сообщила, что ее подзащитный уехал в Житомир, чтобы привезти свой паспорт для суда, но не успел вернуться на начало судебного заседания.

Также она предложила суду, чтобы Кузьминых принял участие в заседании через видеоконференцсвязь с Житомирским апелляционным судом, где он по ее словам, сейчас находится.

Кроме того, на сегодняшнем заседании удалось наконец выяснить личность Кузьминых: прокурор предоставил суду выписку из демографического реестра с информацией о народном депутате Украины.

Сейчас в суде объявлен технический перерыв. Судья пошел выяснять поступало ли ходатайство от защиты Кузьминых о его участии в заседании из Житомирского апелляционного суда через видеоконференцсвязь.

Дело Кузьминых: что известно

28 января правоохранители разоблачили Кузьминых на получении взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.

Адвокат Кузьминых заявляла, что тот находится в больнице.

7 февраля в НАБУ заявили, что правоохранители задержали депутата Кузьминых. Позже заместитель начальника пресс-службы НАБУ Маргарита Живага сообщила, что депутат сам пришел к следователям. Также в этот день ВАКС должен был избрать Кузьминых меру пресечения. Прокурор заявлял, что будет просить суд взять его под стражу с альтернативой залога в размере почти 50 тыс. грн.

Заседание суда не состоялось, поскольку депутат не имел с собой паспорта, он сказал, что документ находится в Житомире, а телефон с приложением "Дія" изъяли детективы НАБУ.

В связи с этим судья перенес заседание на 8 февраля, на 9:45.

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