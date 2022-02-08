Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения в деле о злоупотреблении влиянием.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд должен был рассмотреть меру пресечения для него.
Адвокат Кузьминых сообщила, что ее подзащитный уехал в Житомир, чтобы привезти свой паспорт для суда, но не успел вернуться на начало судебного заседания.
Также она предложила суду, чтобы Кузьминых принял участие в заседании через видеоконференцсвязь с Житомирским апелляционным судом, где он по ее словам, сейчас находится.
Кроме того, на сегодняшнем заседании удалось наконец выяснить личность Кузьминых: прокурор предоставил суду выписку из демографического реестра с информацией о народном депутате Украины.
Сейчас в суде объявлен технический перерыв. Судья пошел выяснять поступало ли ходатайство от защиты Кузьминых о его участии в заседании из Житомирского апелляционного суда через видеоконференцсвязь.
Дело Кузьминых: что известно
28 января правоохранители разоблачили Кузьминых на получении взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).
3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.
Адвокат Кузьминых заявляла, что тот находится в больнице.
7 февраля в НАБУ заявили, что правоохранители задержали депутата Кузьминых. Позже заместитель начальника пресс-службы НАБУ Маргарита Живага сообщила, что депутат сам пришел к следователям. Также в этот день ВАКС должен был избрать Кузьминых меру пресечения. Прокурор заявлял, что будет просить суд взять его под стражу с альтернативой залога в размере почти 50 тыс. грн.
Заседание суда не состоялось, поскольку депутат не имел с собой паспорта, он сказал, что документ находится в Житомире, а телефон с приложением "Дія" изъяли детективы НАБУ.
В связи с этим судья перенес заседание на 8 февраля, на 9:45.