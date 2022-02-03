НАБУ объявило в розыск нардепа Кузьминых

Решение приняли из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов Бюро.

В четверг, 3 февраля, Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Решение приняли из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов НАБУ.

28 января Кузьминых поймали "на горячем". 31 января генпрокурор подписала ему уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Как отмечают в НАБУ, в соответствии с предписаниями ст. ст. 111 и 135 УПК Украины указанное сообщение о подозрении направлено по месту работы — в Верховную Раду Украины и по известным местам проживания и регистрации. С 31 января Кузьминых в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что в соответствии со ст. 42 УПК Украины возлагает на него обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

"Хотя подозреваемому надлежащим образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал. 31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что сейчас депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не приедет. Однако, и сам нардеп, и его защитник отказываются сообщить следствию о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не сообщения о месте своего нахождения носят характер сокрытия от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск", - заявили в НАБУ.