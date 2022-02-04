Накануне НАБУ объявило нардепа в розыск.

Нардеп Сергей Кузьминых, которого накануне объявили в розыск по делу о получении взятки, сейчас находится в больнице.

Об этом в Facebook сообщила адвокат депутата Лариса Криворучко.

Она пояснила, что Кузьминых не прибыл на вызов детективов НАБУ 31 января, потому что находился в больнице.

"Народный депутат Украины Кузьминых С. В. был вызван детективом НАБУ на 31.01.2022 в качестве - свидетеля - в уголовном производстве. Однако, в связи с пребыванием его на лечении в учреждении здравоохранения при условии невозможности временно оставить это заведение на вызов не прибыл, о чем был письменно проинформирован орган НАБУ через канцелярию и по телефону детектива НАБУ Глудзура А. М. Он совершил все действия, которые на него возложены законом", – написала Криворучко.

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Юрист отметила, что пребывание в больнице "при невозможности временно покинуть это заведение является уважительной причиной неявки лица на вызов".

"Ориентировочный срок лечения по прогнозам врачей 10 дней", – уточнила адвокат.

По ее словам, других повесток от детективов ни она, ни клиент не получали.

Сам Кузьминых, пишет Криворучко, готов предоставить следователям все необходимые документы.

"Утверждаю: со мной как адвокатом клиента, с клиентом никто из представителей НАБУ и САП по состоянию на 03.02.2022 не связывался и не сообщал о необходимости повторного вызова клиента в НАБУ, САП", – отметила юрист.

Сам Кузьминых в Facebook заявил, что он не скрывается и "не намерен" этого делать.

"В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде", – ответил нардеп.

Дело Кузьминых: что известно

28 января правоохранители задержали депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при получении взятки в 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что хочет видеть беспристрастное расследование дела Кузьминых правоохранительными органами и рассмотрение ее в суде. Стефанчук отметил невозможность влияния на правоохранительные органы и в суд.

31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в использовании своих служебных полномочий и влияния народному депутату Сергею Кузьминых.

В четверг, 3 февраля, Национальное бюро объявило в розыск Кузьминых. Как отмечали в НАБУ, в соответствии с предписаниями ст. ст. 111 и 135 УПК Украины указанное сообщение о подозрении направлено по месту работы — в Верховную Раду Украины и по известным местам проживания и регистрации.

С 31 января Кузьминых в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что в соответствии со ст. 42 УПК Украины возлагает на него обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

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