Евгений Лавренчук с 17 декабря содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что задержание украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука в Италии по запросу России свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", - отметила она.

Денисова сообщила, что обеспокоена безосновательным арестом Лавренчука в итальянском Неаполе по запросу России.

"Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Евгения Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – деталей не разглашают", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что в МИД Украины сообщили, что адвокаты и консулы предоставляют режиссеру необходимую юридическую помощь, находятся на связи с администрацией пенитенциарного учреждения и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Лавренчука Интерполом по запросу России и защиты его законных интересов.

Она сообщила, что львовянин Евгений Лавренчук в 16 лет поехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также участвовал в других проектах в разных театрах.

Читайте такжеСостояние здоровья заключенного в ОРДЛО украинца Кирьяненко является опасным для жизни - Денисова

"В неотложном порядке обращаюсь к прокурору города Неаполя, омбудсменам региона Кампания и муниципалитета Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Евгения Лавренчука, принять соответствующие меры для его защиты и недопущения экстрадиции в РФ. Прошу руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко обратиться в Генеральный секретариат международной организации уголовной полиции (Интерпол) для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол в преследовании Евгения Лавренчука", - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук с 17 декабря содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты оказывают помощь арестованному Лавренчуку.

Вас также могут заинтересовать новости: