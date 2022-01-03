Суд Неаполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

В Италии по запросу Российской Федерации задержали украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты оказывают помощь арестованному украинскому гражданину Евгению Лавренчуку.

"Генеральное консульство Украины в Неаполе предоставляет консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации", - заявил спикер.

Читайте такжеЗа два дня нового года пограничники не пропустили в Украину 25 россиянПо его словам, суд Неаполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

В то же время, при содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат.

"Сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов", - добавил спикер.

Кроме того, 31 декабря Лавренчука посетил консул. Как отметил Николенко, условия содержания под стражей Лавренчука приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное.

Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле.

Согласно информации в созданной в Facebook группе Free Eugene Lavrenchuk, Лавренчук с 17 декабря содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ.

"По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. Сейчас итальянская сторона изучает запрос, поданный из России. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ", - говорится в сообщении на странице группы.

Ранее сообщалось, что единственный аккредитованный в России украинский журналист уехал из страны из-за "угрозы личной безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: