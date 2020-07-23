Кабмин будет просить Раду собраться на внеочередное заседание ради денег от ЕС

Внеочередная сессия парламента может пройти в 20-х числах августа.

Правительство будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает "РБК-Украина". Он отметил, что вероятные даты сессии - 20-е числа августа.

По его словам, правительство будет просить парламент как можно скорее собраться на внеочередную сессию и ратифицировать меморандум.

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"24 августа будет торжественное заседание, все депутаты будут на месте и гарантированно мы сможем инициировать для этого внеочередную сессию в районе 20-х чисел. Но может быть и скорее", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией. По словам Шмыгаля, 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

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