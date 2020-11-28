В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев зажечь в окнах свечи памяти в 16:00, чтобы почтить память невинных жертв голодоморов.

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Об этом он сказал в видеообращении.

«Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем это забыть. Мы никогда не сможем это простить», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что ежегодно в последнюю субботу ноября в память и сердце каждого украинца «приходит страшный гость - это воспоминание о нечеловеческих преступлениях, которын убили миллионы украинцев».

«В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы. Этот день - сегодня. День памяти жертв голодоморов. Мы чтим наших память предков, вспоминаем о черных страницах истории и о годах, которые изуродовали шрамами сердце нашего народа. 1921-й, 22-й и 23-й. 1946-й и 47-й. И одни из самых страшных - это 1932-й и 1933-й», - сказал президент.

По его словам, следствием Голодомора, который признан геноцидом украинского народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев.

Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне, добавил Зеленский.

«Дорогие украинцы! Сегодня все мы в 16 часов по киевскому времени присоединимся к общенациональной минуте молчания и зажжем в своих окнах свечу памяти. Пусть эти свечи согреют своим теплом души погибших. Души невинных жертв Голодомора. Женщин, мужчин, детей. Души миллионов украинцев», - сказал президент.

*** В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923 годов, 1932-1933 годов и голод 1946-1947 годов.

Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществленный тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих домов в знак памяти погибших голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора 1932-1933 годов Джеймс Мейс.

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Автор: Виктория Токарева