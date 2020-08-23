Мировые лидеры поздравили украинцев с Днем Независимости

Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости.

Украина принимает поздравления от глав государств, руководителей правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины независимости.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя Президента Владимира Зеленского, подчеркнул вызовы, которые переживает Украина и мир в этом году, отметив важность мирных инициатив руководства государства и противостояния пандемии COVID-19.

«Я горжусь, что США предоставили более 41 миллиона долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины», – сказано в поздравлении Президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп также подчеркнул, что США продолжают неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

«Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей цветущей демократии. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев – как в правительстве, бизнесе, так и в гражданском обществе, – чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают зарубежные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины», – отметил Президент Соединенных Штатов.

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира.

Он также отметил настойчивость и открытость Владимира Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

«Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила провести ряд освобождений пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня», – подчеркнул Эммануэль Макрон.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках стабильного политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в рамках международно признанных границ.

«В продолжение наших последних переговоров хотел бы пожелать дальнейшего развития наших двусторонних отношений и укрепления связей дружбы и доверия между нашими странами», – сказано в письме Президента Французской Республики в адрес Владимира Зеленского.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

«Германия и в дальнейшем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины», – сказано в письме Франка-Вальтера Штайнмайера.

Принимая во внимание большие вызовы, стоящие перед Украиной, Президент Германии пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу «большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, осуществить необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19».

Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал Президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

«В это время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, я заверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Так, чтобы каждый украинец мог жить в мире, благополучии, безопасности и братстве. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны», – сказано в письме понтифика.

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Владимиром Зеленским Донбасс, также передала Главе Украинского государства наилучшие пожелания ко Дню Независимости.

«Хорошие доверительные отношения между нашими двумя странами позволяют нам вместе решать большие глобальные проблемы. У меня все еще есть очень хорошие воспоминания о недавнем визите в вашу страну, и я очень надеюсь сотрудничать с вами для решения упомянутых проблем. Желаю вам и народу Украины счастья, процветания и всяческих успехов в будущем», – написала Симонетта Соммаруга.

«С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время», – говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал Главе Украинского государства единства и мира.

Анджей Дуда выразил радость по поводу того, что двусторонние отношения между Польшей и Украиной развиваются дружественно, гармонично и стабильно, и роль Украины как близкого и важного государства-партнера Польши постоянно растет.

«Мы ценим наш диалог как в отношении двусторонних, так и региональных вопросов. Польша неизменно поддерживает суверенитет и целостность Украины и остается сторонником ее интересов в Евросоюзе и НАТО», – отметил Президент Польши.

Президент Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства в контексте совместных европейских ценностей.

«Убежден, что добрососедским отношениям и тесному сотрудничеству между Венгрией и Украиной нет альтернативы. С радостью констатирую, что в этом году наконец-то состоялось сближение в наших отношениях. Перед нами еще много задач, но я уверен в том, что путем взаимного уважения и добрых намерений мы сможем найти решение в еще открытых вопросах», – сказано в поздравлении Яноша Адера.

Президент Словакии Зузана Чапутова направила Президенту Украины видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил Президенту Владимиру Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу – устойчивого прогресса и процветания.

Также с национальным праздником Украину поздравили Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

«Я очень счастлив, что Украина так высоко на повестке дня на международной арене. Завтра нам 29 лет. Мы еще такие молодые, но уже такие опытные. Уверен, что Украине есть чем удивить мир. И мы сделаем все, чтобы Украину знали как цветущую страну счастливых людей», – отметил Владимир Зеленский.

День Независимости Украины 2020

В понедельник, 24 августа, Украина будет отмечать 29-ю годовщину независимости.

В этом году 24 августа в Киеве и других населенных пунктах состоятся торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности.

Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.

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Автор: Андрей Василюк