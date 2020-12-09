Заседание суда началось с объявления перерыва, поскольку прокуроры заявили отвод адвокату экс-президента Александру Горошинскому.

Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о массовых убийствах «майдановцев».

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председательствующий по делу судья Вячеслав Пидпалый объявил ходатайство стороны обвинения об отводе адвокату Януковича Александру Горошинскому, поскольку тот является также защитником по делу в отношении пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

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Защитники Януковича заявили, что им необходимо время на ознакомление с ходатайством об отводе Горошинского, и поэтому судья объявил перерыв в заседании на один час.

На днях адвокаты заявили, что будут ходатайствовать в суде об участии Януковича в этом заседании с помощью видеоконференцсвязи.

Суд над Януковичем: что известно

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Отменяя постановление судьи Печерского райсуда Киева, апелляционный суд исходил из того, что «прокурором не доказан факт объявления Януковича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины». Также суд назначил рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

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Автор: Дмитрий Хилюк