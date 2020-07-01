Суд по делу Порошенко отложили

На суд в качестве свидетелей вызовут понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Петру Порошенко.

Печерский районный суд Киева, который сегодня начал избирать меру пресечения для экс-президента Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки, объявил перерыв до 8 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил суду, что по сути следствие инкриминирует его подзащитному издание президентского указа о назначении Семочко первым заместителем председателя СВР.

Головань отметил, что полномочия являются исчерпывающими, и все они описаны в Конституции Украины и, в частности, к этим полномочиям относится издание указов, которые являются обязательными к исполнению на всей территории страны.

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Поэтому Головань считает, что указ президента - это компетенция Конституционного суда, и только он может оценить насколько этот указ соответствовал Конституции и законодательству. Однако этого не могут делать суды общей юрисдикции, подчеркнул адвокат.

В свою очередь, другой адвокат Илья Новиков также заявил, что данное производство должно быть закрыто как из-за нарушения процедуры - открытие уголовного производства, так и из-за нарушения норм уголовного права, что касается сути подозрения.

В своей речи сам подозреваемый Порошенко заявил, что настоящей целью избрания ему меры пресечения в виде личного обязательства, о чем внесли ходатайство прокуроры, является отобрать у него загранпаспорт для того, чтобы он не смог осуществлять зарубежные визиты.

«В июле-августе у меня назначено много встреч относительно продления санкций против России. Именно поэтому они хотят забрать паспорт. Не получите мой паспорт. Ничего у вас не получится», - подчеркнул экс-президент.

После этого судья Вовк объявил перерыв до 11:00 8 июля.

Порошенко, выступая на митинге под зданием суда, заявил, что 10 июля истекает срок досудебного следствия, а на 8-е назначено судебное заседание о мере пресечения. Таким образом, даже если она будет избрана, то будет действовать всего два дня.

Сегодня в ГБР сообщили, что будут ходатайствовать в Печерском райсуде о продлении досудебного следствия по этому делу еще на полгода.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в Печерском райсуде Киева избирали меру пресечения пятому президенту в деле о назначении Семочки на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

На заседании защита Порошенко заявил об отводе генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. По его мнению, Венедиктова проявила свою предвзятость тем, что сначала с нарушением процедуры было объявлено о подозрении Порошенко, а 30 июня в своем видеообращении она якобы нарушила базовый принцип уголовного судопроизводства, закрепленный в Конституции, который утверждает, что никто не обязан доказывать свою невиновность. В своем заявлении Венедиктова призвала Порошенко прийти в суд и там доказать свою невиновность.

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