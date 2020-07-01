После допроса в ГБР Порошенко вместе со сторонниками отправился в Печерский райсуд

В суде в 14:00 должно продолжиться судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

После допроса в Государственном бюро расследований экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко вместе со сторонниками отправился в Печерский районный суд города Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, допрос экс-президента в ГБР завершился. Порошенко вместе со сторонниками отправился к Печерскому районному суду Киева, где в 14:00 должно продолжиться судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Во главе колонны идет Порошенко вместе со своими политическими соратниками из «Европейской солидарности». В колонне - около тысячи человек.

Акция в поддержку экс-президента продолжится под Печерским райсудом Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.

На митинге перед зданием ГБР, он заявил: «Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинскую Керченский пролив. Пишите: я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту «вину».

Также он добавил, что признает «вину» за подписание Минских соглашений и за то, что украинская церковь получила томос.

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