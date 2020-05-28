Суд взял под стражу скандального застройщика Микитася
Сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения недвижимостью Национальной гвардии стоимостью более 80 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ВАКС, к подозреваемому применена новая мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.
Отмечается, что суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора Специализированной прокуратуры Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года, которым Микитась был отправлен под круглосуточный домашний арест.
Как сообщал УНИАН, правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование операций с недвижимостью Нацгвардии.
Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
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В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.
15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.
В июле было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.
В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации «Укрбуд», бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора «Укрбуда» Вячеслав Мармыш.
5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.
14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.
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