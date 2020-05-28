Суд взял под стражу скандального застройщика Микитася

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и отменил постановление следственного судьи от 14 мая, которым Микитась был отправлен под круглосуточный домашний арест.

Сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения недвижимостью Национальной гвардии стоимостью более 80 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, к подозреваемому применена новая мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Отмечается, что суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора Специализированной прокуратуры Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года, которым Микитась был отправлен под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал УНИАН, правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование операций с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

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В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

В июле было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации «Укрбуд», бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора «Укрбуда» Вячеслав Мармыш.

5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.

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