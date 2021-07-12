Секретарь Совета нацбезопасности подчеркивает, что в соответствии с уже примененными к нему ограничительными мерами Фирташ не может отчуждать или получать дивиденды с подсанкционных предприятий.

В Совете национальной безопасности и обороны "будут разбираться" с вопросом относительно возможной доли бизнесмена Дмитрия Фирташа в телеканале "Интер", который связывают с этим бизнесменом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил журналистам.

"Относительно Фирташа, то я думаю, что его жизнь вряд ли изменилась в Вене (после введения санкций – УНИАН). Он там как жил в поместье, так и живет. Другое дело, что имущественные права, счета и бизнес, которые у него есть, на сегодняшний день заблокированы. Заблокирована возможность ими пользоваться, их продавать, передавать третьим лицам, и его счета в Украине заблокированы. Мы договорились с председателем Национального банка, что в ближайшее время сообщим, сколько счетов по каждому решению СНБО заблокировано, сколько там денег. Единственное, что мы не сможем сказать, кому именно они принадлежат, потому что это персональные данные", - сказал Данилов.

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В отношении работы телеканала "Интер", который связывают с Фирташем, Данилов сказал: "Недавно в Facebook началась кампания, что надо закрыть аффилированные с Фирташем предприятия, в частности по титановой отрасли. Но мы не можем остановить отрасль только потому, что она принадлежит Фирташу. Но он не может распоряжаться, не может продавать акции, получать дивиденды с этого предприятия. А что касается "Интера", то это отдельная ситуация. Мы будем разбираться, сколько там акций и есть ли они у него вообще. Ведь может случиться, что якобы он владеет акциями, а когда смотришь оригиналы документов, то может оказаться, что там Фирташа и нет, а есть какая-то офшорная компания с Виргинских островов или с Кипра".

Санкции против Фирташа: детали

18 июня СНБО решил применить ограничительные меры против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Это снабжение было отслежено украинскими разведывательными службами.

Санкции против Фукса связаны с прошлыми решениями СНБО о лишении лицензий 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. По словам Данилова, 6 декабря 2018 года одно лицо, которое секретарь СНБО представил без фамилии как Виталий Евгеньевич, смогло зарегистрировать в один день 19 компаний в городе Александрия и через короткий промежуток времени получило 19 лицензий на углеводороды. В СНБО считают, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. В результате проведенных проверок по получению этих 19 лицензий против Фукса были введены санкции. Также секретарь СНБО уточнил, что ограничительные меры применены из-за ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик", владельцем которой является Фукс.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фирташа и Фукса.

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Автор: Дмитрий Хилюк