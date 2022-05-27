Данилов заявил, что экс-судья КСУ Тупицкий и ряд других судей должны были легитимизировать Януковича в Украине.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации беглого президента Виктора Януковича после нападения России на Украину 24 февраля.

Об этом он заявил в интервью 24 канала.

Данилов пояснил, что в Украине начали готовиться к полномасштабной войне России еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

"Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, который получил в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, который не имеет к нашей стране крайние 8 лет вообще никакого отношения. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК. Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не имеют желания с этим сейчас разбираться", - рассказал он.

Данилов отметил, что эти судьи должны сегодня давать показания Службе безопасности Украины.

"Но сейчас мы находимся в стадии войны и до некоторых гайляйтеров еще не доходят руки", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, в начале весны осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича привезли в Минск, где его хотели объявить "президентом Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: