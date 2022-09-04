Заместитель главы Совбеза РФ заявил, что Шольц удивляется "мелким проблемам с газом" в Германии.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал Германию "врагом России" в ответ на слова канцлера Олафа Шольца, что Россия - ненадежный поставщик энергоносителей.

Об этом он написал в соцсетях.

"Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей", - сказал с волнением немецкий канцлер Шольц. Вот тебе! Обиделся снова…

Видео дня

Германия: а) недружественная страна; б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан; в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Итак, Германия действует как враг России", - заявил Медведев.

Заместитель главы Совбеза РФ добавил, что Шольц удивляется "мелким проблемам с газом" в Германии.

"Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…", - написал Медведев.

Недавно Шольц пообещал Украине новейшее оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: