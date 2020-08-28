Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси.

Украина и ЕС имеют общие подходы к урегулированию внутриполитического кризиса в Беларуси.

Как передает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Отмечается, что Зеленский и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси.

"Собеседники констатировали общность подходов Украины и ЕС по решению внутриполитического кризиса в Беларуси», - говорится в сообщении.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

19 августа лидеры стран-членов ЕС согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси.

Украина присоединилась к заявлению Европейского Союза относительно ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов президента.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никоим образом не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова содействовать урегулированию ситуации в этой стране.

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Автор: Константин Гончаров