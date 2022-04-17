Далее ЕС будет готовить соответствующую рекомендацию относительно того, выполняет ли Украина Копенгагенские критерии членства.

Украина заполнила опросник, необходимый на пути приобретения страной статуса кандидата в ЕС.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, с украинской стороны заполнен", - сказал Жовква.

Далее ЕС будет готовить соответствующую рекомендацию относительно того, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.

"Мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы подали Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительна, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС", - ответил он.

После чего будут начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС. Тогда можно будет уже говорить о полноценном членстве в Евросоюзе.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля во время визита в Киев председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Дипломатический советник президента Владимира Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква считает, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы, однако точно не продлится "пятилетки".

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