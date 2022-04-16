Такую работу могут одобрить только при условии соответственно оформленной служебной командировки.

Кабинет Министров запретил государственным служащим работать дистанционно из-за границы.

Как говорится в постановлении №440, правительство решило урегулировать вопрос организации работы государственных служащих и работников государственных органов на период военного положения.

В частности, для государственных служащих и работников государственного органа, которые находятся на территории Украины, по решению руководителя государственной службы в государственном органе может вводиться удаленная работа при наличии организационных и технических возможностей для выполнения их должностных обязанностей.

В то же время работа государственных служащих и работников государственного органа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.

При этом в случае пребывания государственного служащего или работника государственного органа в рабочее время в Украине за пределами рабочего места без решения руководителя государственной службы или за рубежом, кроме пребывания в служебной командировке, оформленной в установленном порядке, к ним могут применить дисциплинарное взыскание в соответствии с законом.

Положения о дисциплинарных взысканиях вступают в силу с 25 апреля, другие положения - со дня опубликования постановления.

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховную Раду внесли проект закона, который предусматривает наказание мужчин призывного возраста за отсутствие во время войны на территории Украины.

А госслужащим разрешили использовать фразу о "российском военном корабле".

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