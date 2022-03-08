Под законопроектом собраны подписи 241 депутата.

Фракция "Слуга народа" предлагает дистанционно принимать важные для Украины законопроекты во время военного положения.

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Верховная Рада Украины сможет дистанционно принимать важные для Украины законопроекты во время военного положения. Сообщаем о регистрации законопроекта 7129 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно проведения дистанционных заседаний Верховной Рады Украины", - отметила она.

При этом она отмечает, что свои подписи под соответствующим законопроектом поставили 196 депутатов "Слуги народа".

"В целом под этим документом собраны подписи 241 нардепа (для поддержки законопроекта в сессионном зале необходимо 226 голосов - УНИАН)", - сообщает Палийчук.

При этом она отметила, что законопроект прописывает дистанционное голосование как право, а не обязанность.

"Также он предусматривает вопросы, по которым дистанционное голосование не может быть применено, в частности, это вопрос мирного процесса", - добавляет она.

Вас также могут заинтересовать новости: