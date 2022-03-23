Употребление этой фразы не будет расцениваться как нарушение кодекса государственного служащего.

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) разъяснило, что использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением этического кодекса.

Об этом говорится в сообщении НАГС.

"Всемирно известная фраза пограничников с о. Змеиный, ставшая девизом украинцев в борьбе с оккупантами, не является нарушением Общих правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления".

Как сообщал УНИАН, фраза защитников украинского острова Змеиный "Русский военный корабль, иди на#уй!" с начала войны стала крылатой и известна на весь мир. "Укрпочта" даже выпустит тематическую почтовую марку.

"Русский корабль, иди нах*й": откуда появилась фраза

24 февраля стало известно, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего была потеряна связь с 13 пограничниками. К острову подошло два российских военных корабля, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые находились на острове, сдаться. Они отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Украинцы ответили: "Русский корабль, иди нах*й".

28 февраля стало известно, что военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.

21 марта Минобороны РФ опубликовало очередное пропагандистское сообщение и попросило "никогда не злить российской военный корабль". Украинцы отреагировали на это очень быстро. Пользователи напомнили, куда нужно идти российскому кораблю.