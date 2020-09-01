В частности, планируется рассмотреть ряд изменений в Конституцию о законодательной инициативе народа, переименовании областей, уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Верховная Рада Украины приняла постановление о повестке дня четвертой сессии девятого созыва (№3050).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 народных депутата из 370, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим постановлением утверждается перечень законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и законопроектов, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии.

Соответствующие перечни занимают 74 страницы.

Четвертая сессия Рады: какие законопроекты будут рассматривать депутаты:

Среди законопроектов, в частности, проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии) (№1013), проект закона о внесении изменений в статью 93 Конституции (о законодательной инициативе народа) (№1015), проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (об уполномоченных Верховной Рады) (№106).

Также в этом перечне законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции (№1027) и проект закона о внесении изменения в статью 85 Конституции (о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады) (№1028).

Кроме того, планируется рассмотреть на сессии проект закона о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение (№2656).

В этом перечне также проект о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636).

Среди законопроектов, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии, в частности, о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Кировоградской области) (№0967), проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Днепропетровской области) (№ 0968) и проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы) (№1017).

Также предусмотрено вынести на рассмотрение парламента проект закона о народовластии через всеукраинский референдум (№3612).

Среди прочего, в этом перечне и проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120) и проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093), а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099).

Также в постановлении содержится перечень 212 законопроектов, которые комитеты ВР по заключениям их предварительного рассмотрения предлагают не включать в повестку дня четвертой сессии.

Кроме того, в нем приводится перечень 9 законопроектов, включенных в повестку дня третьей сессии ВР, по которым поступили заявления об их отзыве.

Когда началась четвертая сессия Рады

Сегодня, 1 сентября, открылась четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва.

Спикер Дмитрий Разумков подчеркнул, что в заседании ВР принимают участие члены Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, судебной ветви власти. Также присутствуют представители церквей и религиозных организаций, главы дипломатических представительств иностранных государств.

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Автор: Таня Поляковская