Разумков заявил, что стратегическим вопросом на этой сессии будет вопрос госбюджета.

Началась четвертая сессия Рады 9-го созыва и пленарное заседание.

Согласно повестки дня 1 сентября депутаты рассмотрят изменения по, в частности, образованию военно-гражданских администраций и образованию и ликвидации РГА в связи с ликвидацией районов.

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Кроме того, на рассмотрение вынесены проекты Закона о госбюджете на 2020 год (оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки), изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц и проект Закона «Об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине».

Во втором чтении рассмотрят в частности, изменения относительно обязанности исполнителя производить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, а также изменения в Заключительные и переходные положения «О рынке электрической энергии» по поставке электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома».

Ранее Разумков говорил, что стратегическим вопросом на этой сессии будет вопрос госбюджета.

«Согласно законодательству, он должен поступить в Верховную Раду до 15 сентября. Верховная Рада готова к этому полностью, и профильный комитет, и другие комитеты, которые будут приобщены к этому процессу, готовы работать, вносить свои предложения и делать его лучше», – сказал он в комментарии УНИАН 31 августа.

В то же время в повестке дня не зарегистрировано изменений в законодательство о НАБУ. Что УНИАН подтвердил сам спикер парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня никаких инициатив относительно изменений законодательства по НАБУ в связи с решением Конституционного суда в Верховной Раде Украины пока нет. Будут такие инициативы - обязательно будем рассматривать», - отметил он 1 сентября.

Согласно календарному плану работы парламента, 10 недель Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, еще 7 недель народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях (группах), а для работы с избирателями отведено четыре недели.

Неконституционное назначение Сытника. Что известно

Вечером 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ указом Петра Порошенко.

29 августа в ответ НАБУ обвинило судей в политическом характере дела и отметило, что решение не означает автоматического увольнения руководителя.

Офис президента, в свою очередь, заявил, что решение КСУ стало "результатом спекулятивной кадровой практики" предшественников. Также у Зеленского добавили, что ждут "от исполняющего обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период избрания нового руководителя".

Производство открыли по конституционному представлению 51 депутата. Авторы мотивировали это якобы, в частности, нарушением Порошенко ч. 4 Конституции о запрете на узурпацию государственной власти.

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Автор: Яна Ставская