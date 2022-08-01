Сейчас известно об около 80 гражданах России, которые подали информацию для получения визы.

С начала внедрения в Украине визового режима с РФ, ни один россиянин из около 80 граждан, которые подались на получение визы, еще не получили ее.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По имеющейся у меня информации, около 80 граждан Российской Федерации подали данные для получения визы. Однако ни один из них еще ее не получил. Соответственно пересечь границу при наличии визы никто из них не мог", - сказал Демченко.

Он отметил, что сейчас детальная проверка данных тех, кто подается на визу, проводится заранее. Ранее ее проводили в пунктах пропуска, когда граждане РФ планировали заехать в Украину.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян.

Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

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