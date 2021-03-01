Литовский министр указал на упадок российской экономики.

Российская власть во главе с президентом Владимиром Путиным из-за санкций в отношении Беларуси несет большие расходы на Минск, чем на содержание оккупационных режимов на Донбассе.

Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически в руинах. И нести это бремя теперь должен президент России Путин, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда тот в них нуждается. К слову, Лукашенко и Путин встречались на этой неделе в Сочи. Проблема становится все больше. Одно дело для Путина - финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другая - 10-миллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и распадающегося режима. И Лукашенко не предлагает никакого решения проблемы. Он спрятался в бункер живет в замке и ходит везде с автоматом Калашникова. Так нельзя управлять страной - думаю, это очевидно и для россиян", - сказал Ландсбергис.

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Литовский министр высказался за усиление давления на Беларусь, заявляя о необходимости помочь народу страны.

"Кто-то предоставил убежище оппозиции, которая была вынуждена уехать. В частности, это происходит в Вильнюсе. Речь также о правосудии. Офис генерального прокурора Литвы открыл дело против белорусской полиции. Мы сделали это по заявлению одного из тех белорусов, кто должен был бежать из Беларуси после того, как сам пережил пытки со стороны белорусских силовиков. Я считаю, что другие страны должны сделать то же самое - предложить помощь своих систем правосудия для тех белорусов, которые вынуждены уехать. Ведь, возможно, это займет некоторое время, пока правосудие воцарится в самой Беларуси", - отметил он.

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Автор: Юрий Годован