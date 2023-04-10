Он стал послом United24.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшних дипломатических усилий с премьер-министрами Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани, Греции - Кириакосом Мицотакисом и британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

В своем вечернем обращении к украинцам президент заявил, что продолжает расширять внешнеполитические возможности Украины. "Сегодня договорились с премьер-министром Ирака о новой энергии наших межгосударственных взаимоотношений. Я проинформировал господина премьер-министра о наших усилиях, чтобы вернуть мир и целостность Украине, в частности о нашей формуле мира. И я благодарен за готовность не просто искать, а реально найти, как сделать наше сотрудничество сильнее", - отметил Зеленский.

Также глава государства сообщил, что поговорил сегодня с премьер-министром Греции, преимущественно по имеющимся вызовам. "Рассказал о ситуации безопасности, шире - о нашей активности ради возвращения мира и защиты людей. Спасибо Греции за готовность продолжать имеющееся сотрудничество и идти вместе к большему", - добавил Зеленский.

Видео дня

Также сообщается, что президент встретился сегодня в Киеве с очень известным британским предпринимателем и давним другом Украины Ричардом Брэнсоном. "Он поддерживает нас еще с 14-го года – и словом, и конкретной работой. Теперь решил присоединиться к команде послов United24. Спасибо за это!" - отметил Зеленский.

"Обсудили, как именно глобальное влияние господина Брэнсона может помогать нашему восстановлению, восстановлению наших образовательных институтов, привлечению технологической помощи для Украины, в частности, чтобы проводить гуманитарное разминирование", - добавил президент.

Платформа United24: что известно

Напомним, что 5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский начал проект поддержки Украины United24.

Среди амбассадоров проекта много известных личностей, в частности футболист Андрей Шевченко, теннисистка Элина Свитолина, сценарист Лиев Шрайбер, попрок-группа Imagine Dragons, дизайнер Демна Гвасалия, актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, боксер Александр Усик, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, певец Брэд Пейсли, кинорежиссер Мишель Хазанавичус, актриса Кэтрин Винник, киберспортивная организация Natus Vincere и телеведущий Беар Гриллс.

19 марта президент сообщил, что благотворительная платформа уже пересекла черту в 300 миллионов долларов взносов.

Вас также могут заинтересовать новости: