Вчера Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина лишили украинского гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство лишенных гражданства Украины лиц имели паспорта другого государства.

"Наша задача, чтобы все люди, имеющие гражданство двойное, тройное – есть разные люди – включая гражданство Российской Федерации, которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – РФ, если они его также имеют. Я думаю, пусть они с этим гражданством в соответствующем государстве и живут", – рассказал президент во время брифинга.

Лишение гражданства Медведчука и депутатов ОПЗЖ: детали

Вчера Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина лишили украинского гражданства. Эту информацию в своем вечернем обращении подтвердил президент Владимир Зеленский.

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"На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой Украины, в соответствии с Конституцией нашего государства, я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука. Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующие", - подчеркнул Зеленский.

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