Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что сейчас в мире продолжается пандемия, из-за которой «достаточно сложно» организовывать зарубежные визиты.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверяет, что для визита президента США Джозефа Байдена в Украину "найдут время".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам их встречи.

Читайте такжеВизит Блинкена в Киев: все подробности украинско-американских переговоров (онлайн-трансляция)Зеленский отметил, что пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом в этом году.

«Я не знаю, в каком формате может состояться эта встреча. Это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент Соединенных Штатов получил», - сказал он.

Президент Украины выразил надежду, что сможет в этом году встретиться с Байденом. По его словам, это будет важная для обеих стран встреча.

В свою очередь Блинкен поблагодарил за это приглашение.

«Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь, для того, чтобы посетить Украину, и для возможности иметь встречу с вами. В частности, после того, как мы имели очень хорошую дискуссию с вами. Мы найдем подходящее время, когда мы сможем приехать в Украину», - сказал он.

В то же время Блинкен отметил, что сейчас в мире продолжается пандемия, из-за которой «достаточно сложно приезжать с визитами» в другие страны.

«Он (Байден - УНИАН), возможно, в ближайшее время сможет выезжать из страны и вернется в Украину, когда сможет», - подытожил Блинкен.

Визит Блинкена в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с двухдневным визитом в Украине. Госсекретарь намерен подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России.

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Автор: Татьяна Поляковская