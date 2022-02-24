Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Бельгия хочет, чтобы Евросоюз остановил выдачу виз всем гражданам России, включая студентов, рабочих и туристов, в ответ на нападение РФ на Украину.

Об этом в четверг заявил госсекретарь по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди, цитирует Reuters.

"Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с россиянами, которые желают поехать в Бельгию", - отметил он.

Махди добавил, что "сейчас россияне здесь не приветствуются".

В то же время премьер Бельгии Александр де Кроо пока не дал конкретных комментариев по этому поводу. Позже в четверг он должен встретиться с лидерами стран-членов ЕС для принятия дополнительных санкций против России.

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