REUTERS
Бельгия хочет, чтобы Евросоюз остановил выдачу виз всем гражданам России, включая студентов, рабочих и туристов, в ответ на нападение РФ на Украину.
Об этом в четверг заявил госсекретарь по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди, цитирует Reuters.
"Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с россиянами, которые желают поехать в Бельгию", - отметил он.
Махди добавил, что "сейчас россияне здесь не приветствуются".
В то же время премьер Бельгии Александр де Кроо пока не дал конкретных комментариев по этому поводу. Позже в четверг он должен встретиться с лидерами стран-членов ЕС для принятия дополнительных санкций против России.