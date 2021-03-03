Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что не видел проектов решений СНБО о введении санкций в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что бывший президент Петр Порошенко не является «врагом Украины».

Читайте такжеАваков не верит в тотальное военное наступление России на УкраинуОб этом Аваков сказал в интервью Дмитрию Гордону.

В частности, у главы МВД спросили, будут ли определенные решения СНБО касательно Порошенко.

"Я не видел таких документов", - сказал Аваков.

Он высказал мнение, что власти действовали ли бы неправильно, если бы начали какие-то действия против экс-президента.

"Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении", - сказал министр.

"Есть претензии к политику Порошенко? Предъявите их в данном случае в судебном порядке с защитой, с адвокатурой и с прозрачным судебным процессом. Порошенко - не враг Украины, Порошенко - это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии, мы его не избрали президентом... Его значительная часть населения все еще поддерживает. Он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, Порошенко фигурирует в более 10 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

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Автор: Виталий Саенко