Два члена Кабинета министров выступали против отмены адаптивного карантина и введения “карантина выходного дня”.

Два члена Кабинета министров выступали против отмены адаптивного карантина и введения “карантина выходного дня”.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Швидкі новини".

“Аваков и Ткаченко выступали против усиления карантина, а именно — локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, позиция двух министров не повлияла на принятие решения: “но как видим, их аргументы не подействовали на других участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер”, — подчеркивается в публикации.

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Автор: УНИАН