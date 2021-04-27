Президент во время рабочей поездки в Херсонскую область ознакомился с оперативной обстановкой и системой укреплений на админгранице с временно оккупированным полуостровом.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что армия должна быть готова к тому, что РФ в любой момент вернет свои войска к границам Украины

Как сообщили в пресс-службе Офиса главы Украинского государства, об этом он заявил во время посещения передовых позиций военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что (российские - УНИАН) войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение (российских войск - УНИАН) войск к границам нашей страны", – сказал Зеленский.

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Также глава государства передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Зеленский в Херсоне: детали визита

27 апреля Зеленский находится с рабочей поездкой в Херсонской области.

В Херсоне запланировано совещание главы государства по ситуации безопасности на админгранице с полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

Скопление войск РФ у границы: справка УНИАН

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более чем 120 тысяч.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Константин Гончаров