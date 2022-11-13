Советник ОП заверил, что готов пойти на следующие президентские выборы только при условии, если в них не будет участвовать Зеленский.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что попытается баллотироваться в президенты, если Владимир Зеленский не будет подавать свою кандидатуру на следующих выборах, которые по плану должны состояться в 2024 году.

Так, в интервью на youtube-канале Рамины Эсхакзай, Арестович признался, что до войны очень сильно, на грани "личных обид" критиковал Зеленского за то, что он "играл в президента".

"Но он (Зеленский - УНИАН) перестал, он стал президентом и верховным главнокомандующим воюющей страны", - отметил Арестович.

Видео дня

Вместе с тем он заверил, что в случае избрания народом Украины будет президентом, которому будет завидовать весь мир.

"Поверьте мне, украинцы будут самой счастливой нацией, которая только есть", - подчеркнул Арестович.

Раньше Арестович уже говорил о должности президента. По его словам, президентский пост ему нужен для того, чтобы помогать людям и "сделать что-то хорошее". Но заверил, что готов пойти на следующие президентские выборы только при условии, если в них не примет участие Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: