При этом он обещает "не подрезать" действующего главу государства.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович готов пойти на следующие президентские выборы при условии, если в них не будет участвовать нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Об этом Арестович сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Мой рейтинг - это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, с которыми работаю. У меня может быть разное мнение, но я никогда его не вынесу... Потому что я не выносу сор из избы", - сказал он.

Разговоры о президентских амбициях во время войны и военного положения советник главы ОПУ называет некорректными. При этом подтверждает, их наличие у себя.

"Если он (Зеленский, - УНИАН) пойдет на второй срок - я естественно не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно", - добавил Арестович, подтвердив, что в противном случае сам пойдет на выборы.

По его словам, президентский пост ему нужен для того, чтобы помогать людям и "сделать что-то хорошее".

"Как эту возможность хочу использовать. Не как попытку монетизировать рейтинг, который ситуативным обазом образовался. В чем-то ситуативно, а в чем-то закономерно. Просто как возможность сделать очень многое для страны и для людей", - резюмировал он.

Отметим, ранее на Банковой заявили, что война с Россией закончится при президентстве Владимира Зеленского.