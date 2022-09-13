Там воспринимают это болезненно.

Западные политики очень остро отреагировали на удары российских войск по критической инфраструктуре Украины.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

"Рамштайн-5" состоялся не зря. Запад очень нервно отреагировал на удар по ТЭЦ. Там удары по гражданской инфраструктуре накануне зимы воспринимают болезненно. Поэтому они хотят это прекратить", - сказал Арестович.

Видео дня

По его словам, прекратить это можно тремя способами.

"Защитить, предоставить экономический пакет, а также сделать так, чтобы навсегда отразить желание стрелять по гражданской инфраструктуре. На этом мы особенно сосредоточимся", - отметил советник Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично - Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму.

Вас также могут заинтересовать новости: