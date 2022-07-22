Суд наложил арест на корпоративные права предприятия; 1,3 млн грн; два земельных участка и два отеля.

Арестованы дополнительные активы народного депутата Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене, и его жены Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.

Об этом в Telegram сообщила Служба безопасности Украины.

В сообщении сказано, что по решению суда наложен арест, в частности на: корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн, банковские счета на 1,3 млн грн, два земельных участка площадями 3 и 5 га, помещения двух гостиничных комплексов площадями 4,5 и 2,4 тыс. кв. метров.

По данным СБУ, бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин РФ, Медведчук и его супруга Марченко.

"Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, которая документирует и разоблачает схемы легализации в Украине российских денег, направленные на финансирование антиукраинской деятельности. Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что эти деньги поступали под видом нужд на содержание и оплату аренды двух отелей в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, которые через ряд украинских компаний принадлежат Марченко.

"В ходе досудебного расследования СБУ получила неопровержимые доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь перечень этих российских субъектов", - отметили в СБУ.

При этом в ведомстве напомнили, что проводят досудебное расследование по ст. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в МВД заявили об аресте активов ООО, конечным бенефициаром которого является Марченко. Речь идет о семи квартирах, двух имущественных комплексах, дорогостоящих предметах искусства и транспортных средствах.

Справка УНИАН. 12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря вблизи оккупированного Крыма совместно с должностными лицами РФ, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

Медведчук находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно о его побеге.

12 апреля Медведчука задержали. Сейчас он содержится под стражей.

2 июня ГБР передало в суд первое дело против Медведчука. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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