Правоохранители конфисковали и передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, который сейчас является подозреваемым в госизмене.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В рамках уголовного производства [...] оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука – говорится в заметке.
Также отмечается, что ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является жена нардепа Оксана Марченко.
Напомним, 12 апреля Медведчука задержали. Сейчас он находится под стражей.
По данным следствия, нардеп оказал руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
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