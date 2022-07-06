Медведчук "отдал" ВСУ свой вертолет и самолет / фото Офис генерального прокурора.

​​Правоохранители конфисковали и передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, который сейчас является подозреваемым в госизмене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В рамках уголовного производства [...] оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука – говорится в заметке.

Также отмечается, что ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является жена нардепа Оксана Марченко.

Офис генерального прокурора.

Напомним, 12 апреля Медведчука задержали. Сейчас он находится под стражей.

По данным следствия, нардеп оказал руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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