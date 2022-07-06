Сейчас нардеп находится под стражей в Киеве, ему грозит 15 лет тюрьмы.

​​Правоохранители конфисковали и передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, который сейчас является подозреваемым в госизмене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В рамках уголовного производства [...] оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука – говорится в заметке.

Также отмечается, что ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является жена нардепа Оксана Марченко.

Напомним, 12 апреля Медведчука задержали. Сейчас он находится под стражей.

По данным следствия, нардеп оказал руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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