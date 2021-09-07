Политик не был в Грузии с момента завершения его второй президентской каденции.

Михеил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию перед местными выборами, которые пройдут 2 октября.

Об этом он заявил в видеообращении, передают Новости Грузия.

Политик отметил, что не боится ареста и призвал приезжать на голосование других граждан Грузии, проживающих за рубежом.

"Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых уголовных делах, возбужденных против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы", - заявил он.

Саакашвили не был в Грузии с момента завершения его второй президентской каденции. После прихода к власти Грузинской мечты его обвинили в превышении полномочий и грозятся арестовать, если он вернется.

Читайте такжеЖурналисты показали элитный особняк Саакашвили под Киевом (видео)

Выборы в Грузии

Выборы в Грузии в назначены на 2 октября. На выборах в органы местной власти жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Из общего числа депутатов 656 избираются по мажоритарной, а остальные по пропорциональной системе. Всего по итогам этих выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло.

Попытки Саакашвили вернуться на родину

В сентябре 2019 года Михеил Саакашвили говорил, что собирается вернуться в Грузию "в ближайшие месяцы" для восстановления её "государственности".

Весной 2020 года Саакашвили назначили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине. В связи с этим Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

В августе 2020 года Саакашвили повторно заявлял о планах возвратиться на родину.

Автор: Денис Прядко