По словам Саакашвили, тогдашние президент и генпрокурор угрожали ему уголовными делами.

Глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что получал угрозы от Петра Порошенко, когда тот был действующим президентом Украины.

Об этом Саакашвили рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

"Здесь говорилось, что оставили демократическую систему "предшественники". Я хорошо помню эту демократическую систему, когда в кабинете президента Порошенко он и прокурор Луценко говорили мне лично, что если я не буду молчать..."Михаил, не обижайся, это политика. Мы и тебя поднимем дела, и на всех твоих", - заявил он.

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По его словам, речь шла о его соратнике из Одессы. Но политики якобы обещали закрыть производство, если тот согласится на их условия.

"Это дело закроется, как только ты сделаешь то, что мы хотим". Я хорошо помню вашу демократию. Людей, которых вы послали, которые были больше похожи на бандитов, чем на правоохранителей. Душили меня то в вертолете, то в минивэне и так далее. Это уже второе похищение — я не говорю о первом, когда СБУ меня арестовывала. Поэтому давайте о демократии особо не будем", - рассказал Саакашвили.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Порошенко не является врагом Украины.

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Автор: Юрий Годован