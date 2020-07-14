Вице-премьера по промышленности и ОПК могут выбрать уже в пятницу - Арахамия

Также в этот день может быть рассмотрен вопрос о назначении председателя Антимонопольного комитета.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что вопрос о назначении вице-премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплекса может быть рассмотрен в Верховной Раде в пятницу, 17 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

Отвечая на вопрос о неукомплектованности правительства, в частности, отсутствия руководителей Антимонопольного комитета и Национального банка, Арахамия сказал: "В пятницу все будут с головами".

"Оно (правительство - УНИАН) доукомплектовано почти на 100%. Уже сейчас остался вице-премьер по вопросам промышленности и ОПК, который будет проголосован в пятницу", - отметил депутат.

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На вопрос относительно сегодняшнего заседания фракции "СН" и кадровым вопросам, Арахамия ответил: "На должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК - это будет Олег Уруский, на должность председателя Антимонопольного комитета Украины - это будет Ольга Песчанская, на должность НБУ - еще нет финального, окончательного решения".

По его словам, вопрос относительно кандидатуры на должность главы НБУ будет решаться в ближайшие 2-3 дня.

Как сообщал УНИАН, 13 июля состоялось заседание фракции "СН", на котором, как сообщила депутат этой фракции Галина Янченко, президент Украины Владимир Зеленский представил кандидатов на ряд должностей.

Она отметила, что в частности, в среду парламент может рассмотреть назначение вице-премьер-министра по вопросам ОПК Олега Уруского.

Также Янченко добавила, что может рассматриваться кандидатура на должность председателя Антимонопольного комитета Украины. "На эту должность предлагают Ольгу Песчанскую, первую заместительницу главы АМКУ", - сообщила депутат.

Кроме того, по ее словам, в пятницу Верховная Рада, вероятно, рассмотрит кандидатуру на должность председателя Национального банка. Вместе с тем она добавила, что "кандидатура на эту должность еще определяется".

Кроме того, депутат от "СН" Роман Грищук также сообщил, что кандидатуру Песчанской на должность председателя АМКУ и Уруского на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса планируется рассматривать в среду, 15 июля.

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