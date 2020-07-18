В вышиванке, без маски и дистанции: в сети показали, как Арахамия отпраздновал закрытие сессии Рады (видео)

Нардеп танцевал под популярную песню "Черный бумер", вероятно, празднуя официальный уход парламента на летние каникулы.

В сети появилось видео с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, танцующим в вышиванке в ночном клубе.

Запись была размещена в субботу, 18 июля, в Youtube.

"Вечеринка нардепов", - коротко говорится в подписи к видео.

На нем видно, как Арахамия в окружении, предположительно, других депутатов танцует под песню "Черный бумер". Нардеп, как и другие люди вокруг, не соблюдают социальной дистанции, также на них нет медицинских масок.

Журналист Максим Назаров в своем Телеграм-канале написал, что видео было снято вчера - в день, когда Рада официально ушла на летние каникулы. Впрочем, впереди у депутатов внеочередная сессия 21 июля.

"Очень рад за наших счастливых, а главное свободных от работы депутатов. В отпуск вчера уходили в сопровождении черного бумера. Давиду Арахамии за вышиванку отдельный зачёт", - написал Назаров.

Как сообщал УНИАН, ранее нардепы рассказали, нужно ли наказывать их коллег за неношение масок в зале Рады.

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