В вышиванке, без маски и дистанции: в сети показали, как Арахамия отпраздновал закрытие сессии Рады (видео)
В сети появилось видео с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, танцующим в вышиванке в ночном клубе.
Запись была размещена в субботу, 18 июля, в Youtube.
"Вечеринка нардепов", - коротко говорится в подписи к видео.
На нем видно, как Арахамия в окружении, предположительно, других депутатов танцует под песню "Черный бумер". Нардеп, как и другие люди вокруг, не соблюдают социальной дистанции, также на них нет медицинских масок.
Журналист Максим Назаров в своем Телеграм-канале написал, что видео было снято вчера - в день, когда Рада официально ушла на летние каникулы. Впрочем, впереди у депутатов внеочередная сессия 21 июля.
"Очень рад за наших счастливых, а главное свободных от работы депутатов. В отпуск вчера уходили в сопровождении черного бумера. Давиду Арахамии за вышиванку отдельный зачёт", - написал Назаров.
Как сообщал УНИАН, ранее нардепы рассказали, нужно ли наказывать их коллег за неношение масок в зале Рады.
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