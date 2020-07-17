Нардепы рассказали, нужно ли наказывать их коллег за неношение масок в зале Рады

В "Европейской солидарности" выступают против наказаний для кого-либо.

Народные депутаты от фракций "Слуга народа" Виталий Безгин и "Голос" Роман Лозинский считают, что депутаты должны были быть наказаны за неношение масок в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Такое мнение они высказали в комментарии УНИАН.

Так, на вопрос о том, что депутаты в сессионном зале ВР часто находятся без защитных масок во время карантина, и надо их как-то за это наказывать, Лозинский высказал мнение, что "правила должны быть одни для всех".

"И конечно, сидя в зале много часов, - иногда это 8 часов, иногда это может быть 12 часов, это могут быть внеочередные (заседание - УНИАН), это ночные - это сложно. Но это не значит, что кто-то может, и кому-то можно, а кому-то нельзя", - отметил депутат.

Лозинский подчеркнул, что выступает за равные правила для всех. "Если депутат носит маску на рту... Это должна быть такая же санкция, как у того, кто в кафе сидит, идентично", - считает парламентарий.

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На вопрос, снимает ли маску сам Лозинский в сессионном зале, он ответил, что у него "бывает по-разному". "Я стараются большую часть времени быть в маске, я их меняю. Но очень часто настолько становится плохо, что несколько минут я могу быть без маски... Я как живой простой человек, не святой", - рассказал депутат.

Также на вопрос о злостных, по его мнению, нарушителях масочного режима в сессионном зале, Лозинский фамилии не назвал, но отметил, что такие есть. "Они утверждают, что в некоторых исследованиях говорят, что маски не влияют. Есть те, кто делали тесты на антитела, и они знают, что они не являются ни угрозой, ни в зоне риска... Есть те люди, у которых действительно могут быть анализы, тесты, и они могут быть безопасны без маски для соседей своих, а есть люди, которые просто этим злоупотребляют", - сказал Лозинский.

В свою очередь, Безгин на вопрос о том, что депутаты в зале часто снимают маски, и должна быть ответственность для депутатов за это, отметил: "Ответственность должна быть для всех. Это же нормально. Все должны быть равны: нарушаем закон - должны платить штраф, нарушаем какие-то ограничения - должны платить штраф".

Депутат рассказал, что и сам сегодня во время выступления снимал маску. "Во-первых, выступать в маске - нереально. Дышать в зале в маске - тоже проблемно", - сказал он.

На уточнение, каким должен быть штраф для депутатов за это, Безгин сказал: "У нас сейчас введен 17 тысяч, пусть и здесь будет 17 тысяч... Это будет честно, я думаю, по отношению ко всем". По его мнению, в ВР может быть до 20 злостных нарушителей масочного режима.

В то же время народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на вопрос о том, что депутаты часто снимают маски в сессионном зале, и должно быть какое-то наказание для народных депутатов, отметил: "Я вообще против наказаний. Это касается и народных депутатов, и людей, - за то, чтобы их штрафовали".

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