У председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии третий тест на COVID-19 отрицательный.
Об этом сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
По ее словам, Арахамия «уже вышел на работу».
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Подозрение на коронавирус в Арахамии
20 ноября два предыдущих теста на COVID-19 у лидера фракции «СН» дали различные результаты - положительный и отрицательный. Арахамия пошел на самоизоляции и ждал результата еще одного - третьего теста.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и приступил к работе в обычном режиме. Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил отрицательный тест на COVID-19.
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