Лидер фракции уже вышел на работу.

У председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии третий тест на COVID-19 отрицательный.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

По ее словам, Арахамия «уже вышел на работу».

Подозрение на коронавирус в Арахамии

20 ноября два предыдущих теста на COVID-19 у лидера фракции «СН» дали различные результаты - положительный и отрицательный. Арахамия пошел на самоизоляции и ждал результата еще одного - третьего теста.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и приступил к работе в обычном режиме. Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил отрицательный тест на COVID-19.

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Автор: Надя Пришляк