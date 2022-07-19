Давид Арахамия также анонсировал много кадровых изменений в Службе безопасности Украины, а также в других правоохранительных органах.

Ирина Венедиктова будет занимать одну из дипломатических должностей.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы провели с Ириной Венедиктовой встречу, все прошло нормально. Она не была против своей отставки. Можно сказать, она ушла с должности добровольно, по соглашению сторон. Могу сказать, что через несколько дней или через неделю мы ждем ее назначения на новую дипломатическую должность", - сообщил Арахамия.

Он отметил, что кандидатуру нового генпрокурора парламент определит на новом заседании, это будет примерно через неделю.

Арахамия также анонсировал много кадровых изменений в Службе безопасности Украины, а также в других правоохранительных органах.

"Речь идет не о высших должностных лицах, но много внутренних изменений ждет соответствующие службы", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Венедиктова была назначена генеральным прокурором 17 марта 2020 года. До назначения она была врио руководителя ГБР, перед этим - народным депутатом от "Слуги народа".