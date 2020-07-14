На этой неделе может состояться внеочередное заседание ВР по вопросам обороны - Арахамия

Планируется рассмотреть законопроект об оборонных закупках.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что на этой неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады по оборонным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

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"На этой неделе мы будем делать вне очереди по новому закону об оборонных закупках. Очень много индустрия ждет именно лишение всех рудиментов, которые были во времена еще советских, которые еще... содержатся в системе закупок", - отметил Арахамия и добавил, что также может идти о рассмотрении нового законопроекта о разведке.

Кроме того, Арахамия, говоря о реформе правоохранительных органов, высказал мнение, что в сентябре на голосование ВР будет вынесен, в частности, законопроект о реформе Службы безопасности Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше чем 1%.

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