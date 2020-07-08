Арахамия прокомментировал вероятность роспуска Рады

Глава фракции "Слуга народа" уверен, что президент Зеленский не заинтересован в роспуске парламента.

Вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше 1%.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", передает zn.ua.

На перевыборах "Слуга народа" не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.

Читайте такжеЗеленский заявил, что досрочно прекратит полномочия ВР, как только монобольшинство станет лоббировать чьи-то коммерческие интересы

По словам Арахамии, сейчас нет никаких причин для роспуска парламента.

"Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Рады будущего. От этого полностью проигрывает "Голос" - он просто исчезает с политической карты. Потом "Слуга народа" теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, "Батькивщина" плюс-минус остается, как есть", - пояснил он.

Арахамия уверен, что Зеленский не заинтересован в роспуске парламента.

"Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию? Он об этом достаточно откровенно рассказывает на встречах с депутатами нашей фракции. В этом нет смысла", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram