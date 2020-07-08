Арахамия прокомментировал вероятность роспуска Рады
Вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше 1%.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", передает zn.ua.
На перевыборах "Слуга народа" не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.
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По словам Арахамии, сейчас нет никаких причин для роспуска парламента.
"Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Рады будущего. От этого полностью проигрывает "Голос" - он просто исчезает с политической карты. Потом "Слуга народа" теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, "Батькивщина" плюс-минус остается, как есть", - пояснил он.
Арахамия уверен, что Зеленский не заинтересован в роспуске парламента.
"Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию? Он об этом достаточно откровенно рассказывает на встречах с депутатами нашей фракции. В этом нет смысла", - добавил депутат.
Как сообщал УНИАН, ранее глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска.
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