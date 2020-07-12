Путин считает, что отношения РФ и Украины испортились не из-за оккупации Крыма
Ухудшение отношений Москвы и Киева "в принципе не связано" с оккупацией Крыма Россией.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью одному из российских телеканалов, пишет РБК.
По словам президента России, в Украине произошел "государственный переворот" и "захват власти", и с тех пор взгляды властей двух стран стали "диаметрально противоположными".
"С этого момента мы с ними разошлись", - сказал Путин. Только после этого полуостров "вошел в состав" России, добавил он.
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В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что "эта пена рано или поздно схлынет".
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
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