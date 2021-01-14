Анн Линде во время визита планирует встретиться с украинскими чиновниками и представителями ОБСЕ в Украине.

Действующая председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде на следующей неделе совершит визит в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Линде сказала во время представления приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году во время онлайн-заседания Постоянного совета организации.

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"Уже на следующей неделе я посещу Украину для встречи с украинскими должностными лицами, а также специальным представителем Хайди Грау, членами Специальной мониторинговой миссии, координатором проектов ОБСЕ в Украине для оценки ситуации и поддержки усилий с целью устойчивого урегулирования конфликта", - отметила Линде.

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Швеция с 1 января переняла от Албании председательство в ОБСЕ. Среди приоритетов - содействие прекращению войны на Донбассе. В частности, Швеция намерена в течение 2021 года сосредотачиваться на защите европейского порядка безопасности, уделяя внимание урегулированию затянувшихся конфликтов.

В декабре 2020 года в ОБСЕ избрали новое руководство. Хельгу Шмидт (Германия) избрали генеральным секретарем ОБСЕ, Маттео Микаччи (Италия) - директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдурахманова (Казахстан) - верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, а Марию Терезу Рибейру (Португалия) - представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

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Автор: Виталий Саенко