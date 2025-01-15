В этом году летом состоится саммит НАТО, и Польша делает на него ставку в вопросе приглашения Украины к членству.

Польша постоянно требует от других стран-членов официально пригласить Украину к вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент страны Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Наибольшей гарантией безопасности для Украины было бы и, надеюсь, будет вскоре членство в Североатлантическом альянсе, и эти гарантии связаны с 5 статьей (о том, что нападение на одного члена Альянса означает нападение на все страны НАТО - УНИАН). Конечно, все мы осознаем, что полное присоединение, вступление Украины в НАТО будет возможным только после прекращения военных действий, но на сегодняшний день, будучи президентом Республики Польша и соседом Украины, который с самого начала привлекался в помощь Украине после российского вторжения, я и с самого начала настойчиво требую, чтобы Украине страны НАТО выдали приглашение к членству в НАТО. Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности странами Североатлантического Альянса", - подчеркнул Дуда.

В этом контексте президенты Польши и Украины обсудили подготовку к исх запланированных на этот год встреч в рамках НАТО, в том числе саммит лидеров Альянса, которые состоится в Гааге летом.

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Дуда считает, что саммит НАТО является целью, на которую надо делать ставку. Он сказал, что все больше руководителей государств блока склоняются к тому, что следует Украину пригласить в НАТО.

Перспективы членства Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Украины представил План победы Украины. Первый пункт плана победы Украины - это немедленное приглашение в НАТО.

Однако партнеры Украины отреагировали на этот план без особого энтузиазма. На днях избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на Западе якобы считают невозможным членство Украины в НАТО.

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