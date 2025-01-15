По словам главы МИД, курс на членство в НАТО давно закреплен в Конституции Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что наше государство считает вступление в НАТО единственной надежной гарантией безопасности для себя. Об этом он подчеркнул в интервью "Европейской правде".

По его словам, позиция Украины относительно стремления вступить в альянс, является твердой, ведь курс на членство в НАТО давно закреплен в Конституции и за это выступает подавляющее большинство украинского населения.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", - ответил Сибига, когда его спросили об альтернативных гарантиях, которые Украине могут предлагать во время мирных переговоров.

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Министр подчеркнул, что Украина уже проходила "альтернативные варианты". В частности все видели, как провалился Будапештский меморандум.

"Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО - это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", - заверил политик.

Кроме того, Сибига рассказал детали диалога с иностранным коллегой, который в 2008 году находился на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО.

По словам этого политика, российский диктатор Владимир Путин тогда бросался прямыми угрозами, что оккупирует Украину, если такое решение будет принято.

"Как мы знаем, тогда Альянс проявил слабость и историческую близорукость. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, затем оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас - имеем полномасштабную войну. Те ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это - членство Украины в НАТО", - добавил дипломат.

Он считает, что другие инструменты, среди которых двусторонние соглашения по безопасности с союзниками, являются составляющей подготовки Украины к членству в альянсе и инструментом ее усиления, однако они не могут заменить членство нашей страны в НАТО.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее обозреватель Politico высказал мнение, что Украина может вступить в НАТО, если ее союзники сделают три шага. Для реализации этой стратегии, по его словам, нужно: официальное обязательство Украины не применять силу для возвращения оккупированных территорий, включение всей международно признанной территории Украины в НАТО, изменение статьи 6 Североатлантического договора.

В то же время опрос показал, что 47% украинцев готовы на вступление в НАТО в обмен на оккупированные территории. Это на 14% больше, чем в 2023 году. Против такой идеи выступили 36% опрошенных украинцев.

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