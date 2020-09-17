Задержание состоялось 25 ноября, а 4 декабря был выписан отказ в возбуждении уголовного дела.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Юрченко, попавший в коррупционный скандал, в 2009 году задерживался правоохранителями за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в киевском магазине "Каштан".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил главред Цензор.Нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он отметил, что задержание состоялось 25 ноября, а 4 декабря был выписан отказ в возбуждении уголовного дела.

По словам журналиста, отказной материал по каким-то причинам уничтожен.

«По данным источников Цензор.Нет, в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92. 4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела, отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку», – написал Бутусов.

Коррупционный скандал в "Слуге народа"

14 сентября зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета парламента предложил вызвать в ВР Венедиктову по поводу якобы вымогательства взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос в Facebook написал, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

15 сентября в парламенте Венедиктова заявила, что в настоящее время не видит оснований сообщать Юрченко о подозрении.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом.

По данным следствия, помощник народного депутата выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

ВАКС избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн гривен залога.

17 сентября, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата Александра Юрченко.

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Автор: Андрей Василюк